SEGA: annunciato SolSeraph, un action platform ispirato ad ActRaiser

SEGA ha annunciato SolSerap, un gioco piuttosto anticonvenzionale sviluppato da Ace Team ( Rock of Ages , Zeno Clash ). Il nuovo titolo è un platform / mix di strategia, sarà pubblicato il 10 luglio per Xbox One, PS4 e PC, e sembra prendere spunti dalla serie ActRaiser, pubblicata negli anni novanta dalla allora Enix (ora Square Enix).

SEGA: il tema di apertura di SolSeraph sarà realizzato da Yuzo Koshiro

In SolSeraph prenderemo il controllo di Helios, un Cavaliere dell’Alba sceso dal cielo per aiutare l’umanità. Una parte del gioco sarà action platform, l’altra si concentra sulla costruzione di insediamenti e difese per respingere i mostri. È una combinazione interessante e il gioco potrebbe risultare un buon successore spirituale di ActRaiser.

Lo scrittore di Principal Talos, Jonas Kyrazes, è al lavoro sulla narrativa e il compositore Yuzo Koshiro, che ha lavorato alla colonna sonora di ActRaiser, creerà il tema di apertura.

