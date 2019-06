Persona 5 Royal: il nuovo trailer presenta Ryuji Sakamoto

Persona 5 Royal, di Atlus, è ritornato a mostrarsi tramite un gameplay trailer incentrato su Ryuji Sakamoto, uno dei membri fondatori dei Phantom Thieves. Il video in questione ci permette di vedere un sacco di nuove scene incluse in questa nuova versione del gioco, fra di esse possiamo notare Ryuji che prima chiacchiera con Yusuke e che in seguito si esibisce con lui in un nuova mossa combinata.

Persona 5 Royal: in arrivo nuovi Persona

Il video del gameplay ha anche rivelato che, similmente a Persona 4 Golden, tutti i membri del party avranno una nuova evoluzione dei loro Persona. Il nuovo Persona di Ryuji si chiama William, ed è l’evoluzione di Capitan Kidd. Purtroppo il livestream dedicato a Persona 5, svoltosi il 25 giugno, era solamente un riassunto di quello che sapevamo già sul gioco, quindi queste per ora sono le uniche nuove informazioni pervenute sul gioco.

Persona 5 Royal arriverà in occidente, in esclusiva su PlayStation 4, nel corso del 2020.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games