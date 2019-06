Astral Chain non sarà l’inizio di una trilogia, rettifica Platinum Games

Nella giornata di ieri vi avevamo comunicato che, in un’intervista con IGN, Platinum Games stesse programmando addirittura una trilogia di Astral Chain. A quanto pare, però, è stato tutto frutto di un enorme malinteso e, recentemente, il team di sviluppo ha cercato di chiarire la situazione.

Astral Chain: semplici errori di traduzione

Stando a quanto dichiarato da Platinum Games, la causa di tutto sarebbe da imputare ad un errore di traduzione dell’intervista. Quest’ultima, infatti, è stata effettuata da IGN Japan, ovviamente, in lingua giapponese (che sappiamo essere una lingua molto difficile da tradurre) per poi essere tradotta in inglese e, infine, in olandese prima di essere stata pubblicata su IGN Netherlands. In realtà, il director del gioco Takahisa Taura avrebbe affermato che con tutte le idee, che stanno affiorando in questa fase di sviluppo, si potrebbero anche realizzare altri due o più giochi, rendendo il tutto molto più ipotetico che confermato. Sicuramente un deciso ribaltamento della situazione rispetto alla precedente che voleva il nuovo titolo action di Platinum essere il primo capitolo di una trilogia. Il titolo sarà disponibile dal 30 agosto in esclusiva Nintendo Switch.

