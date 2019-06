Square Enix: annunciato ufficialmente il nuovo capitolo di Dragon Quest

Square Enix, nella giornata di oggi, ha aperto una nuova pagina tramite la quale sta reclutando personale per il prossimo Dragon Quest, rivelando in questo modo che è ufficialmente in fase di sviluppo. Il gioco, che non è stato ancora intitolato Dragon Quest XII, ma che probabilmente verrà chiamato così, è in sviluppo presso il “Second Main Development Team” di Square Enix. Questa è la squadra che ha gestito lo sviluppo di Dragon Quest XI e dei precedenti giochi della serie.

Square Enix: annunciato ufficialmente il nuovo titolo Dragon Quest HD

La pagina di reclutamento include un messaggio di Takeshi Uchikawa, il director di Dragon Quest XI, che spiega come il progetto sia un titolo in HD mirato per la “prossima generazione”. Yuji Horii ha già dichiarato che Dragon Quest XII non verrà rilasciato in tempi brevi, quindi questa nuova dichiarazione non fa altro che confermare che lo vedremo nella next-gen.

Il messaggio afferma anche che la fase di ideazione del gioco è finita, e ora si concentreranno sullo sviluppo. Le posizioni ricercate sulla pagina sono quelle di Battle System Planners, Facial Motion Designers, 2D Backgrounds Designers, Motion Designers e Technical Artists.

Dragon Quest XI è già disponibile su PlayStation 4 mentre la Definitive Edition verrà lanciata in esclusiva su Nintendo Switch il 27 settembre 2019.

