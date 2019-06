The Surge 2 si mostra in un nuovo video gameplay

Tra i tanti titoli appartenenti al genere dei soulslike è presente anche The Surge 2, seguito del titolo uscito nel 2017 che non è stato accolto in modo caloroso dalla critica. Proprio per questo motivo, il team Deck 13 è ancora più motivato nel dimostrare il potenziale dell’IP e rimediare agli errori passati.

The Surge 2: gameplay in compagnia del game design head

Data la considerevole assenza del titolo al recente E3 2019 (nonostante la pubblicazione di un trailer) il team di sviluppo e Focus Home Interactive hanno deciso di pubblicare un nuovo video gameplay, dalla durata di circa 8 minuti, narrato dal game design head Adam Hetenyi. Lo sviluppatore ci accompagna nella scoperta di Jericho City, location principale del gioco, che si mostra per la prima volta in video; oltre a mostrarci il sistema di combattimento basato sullo smembramento degli arti robotici degli avversari, i diversi tipi di missione, gli archetipi nemici e le armi. Il titolo sarà disponibile dal 24 settembre su PC, PlayStation e Xbox.

