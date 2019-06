Fortnite: skin esclusiva in regalo con Honor 20

Dopo aver effettuato diverse volte collaborazioni con diversi smartphone Epic Games ha deciso ancora una volta di ripetere l’operazione, questa volta con il recente Honor 20. Difatti per i possessori di tale smartphone sarà possibile ottenere una skin esclusiva, chiamata Wonder.

La skin in questione, dall’aspetto decisamente orientale, ricalca alcune delle sfumature cromatiche apparse negli ultimi smartphone della compagnia cinese, come ad esempio il viola cangiante di Honor 10. Per ottenerla basterà avviare Fortnite su un qualsiasi membro della famiglia Honor 20 ed accedere con il proprio profilo, per riscattarla immediatamente.

Tuttavia tale operazione è stata momentaneamente sospesa dalle 2 compagnie, anche se non sono state diffuse motivazioni ufficiali in merito. Non rimane quindi che attendere che tutto torni alla normalità nel corso dei prossimi giorni.

