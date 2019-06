Luigi’s Mansion 3: svelati nuovi dettagli, un quarto capitolo potrebbe arrivare in futuro

Grazie al recente E3 2019 abbiamo finalmente avuto modo di vedere il prossimo Luigi’s Mansion 3 in azione e scoprire alcune delle novità previste col nuovo capitolo, nonostante sia ancora assente una data di uscita. Grazie ad una intervista a Nintendo, sono emerse alcune curiosità interessanti.

Luigi’s Mansion 3: il team sta già pensando al quarto capitolo

In un’intervista ai microfoni di GameSpot, Nintendo, tramite le parole di Kensuke Tanabe, ha svelato qualche curiosità relativa al nuovo titolo con protagonista Luigi. Proprio riguardo a Luigi, Tanabe ha svelato che il personaggio sta passando una fase di grande cambiamento rendendolo più sicuro di sé; proprio per questo è stato deciso di mettere molti più personaggi principali da fargli salvare. Inoltre Luigi, rispetto al classico eroe incarnato da Mario, sta cominciando a prendere la propria strada come personaggio. Parlando del titolo in modo più concreto, lo sviluppatore ha affermato che al momento sono stati creati ben 17 piani dell’hotel infestato, completamente esplorabili. Infine, c’è stata occasione di parlare anche di un ipotetico quarto capitolo che sta cominciando ad ossessionare il team di sviluppo in termini di concept; la preoccupazione più grande sarebbe quella di trovare qualcosa che sia degno di arrivare dopo un intero hotel infestato. Secondo voi quale potrebbe essere un’ambientazione degna di un quarto capitolo? Il gioco arriverà su Nintendo Switch entro la fine dell’anno.

