Charlie’s Angels: ecco il trailer del reboot

Dopo varie discussioni e teaser, finalmente il primissimo trailer esteso del reboot di Charlie’s Angels è stato diffuso in rete. Esso è stato pubblicato sul canale YouTube di Sony e mostra le 3 nuove protagoniste della pellicola in azione, interpretate da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska.

Il video in questione, che trovate in fondo a questo articolo, mostra una lunga serie di sequenze tratte dalla pellicola, le quali tuttavia non sembrano anticipare troppi dettagli importanti sul film. Da quanto mostrato, oltre alle 3 nuove protagoniste sono presenti una mole di personaggi più o meno importanti, tra cui non uno, ma vari “Bosley”. Difatti, nonostante in passato vi sia stato un solo tramite tra i personaggi principali e Charlie, questa volta pare che vi siano diversi Bosley, ciascuno interpretato da un attore differente, tra cui l’arcinoto Patrick Stewart. Da quanto mostrato appare chiaro che questo reboot sia stato pensato come un rinnovo quasi totale per la serie, dal momento che l’organizzazione di Charlie questa volta possiede diversi nuclei in tutti il mondo, al comando di altrettante “Angels”.

Charlie’s Angels si pone come un totale reboot del franchise

Non rimane quindi altro che attender l’arrivo della scoppiettante pellicola nelle sale, previsto per il prossimo 15 novembre.