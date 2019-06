Cyberpunk 2077 peso astronomico su console e PC

Sul podio della classifica dei giochi più attesi del 2020 rientra sicuramente Cyberpunk 2077, il nuovo titolo sparatutto RPG di CD Projekt Red. Data la grande quantità di materiale, meccaniche di gameplay e libertà che il team di sviluppo polacco vuole garantire ai giocatori, è facile presagire che il titolo possa essere una produzione da pesi massimi per quanto riguarda lo spazio occupato sull’hard disk. E in effetti è proprio così.

Cyberpunk 2077: un peso da… “breathtaking”

Grazie alla scheda ufficiale del gioco disponibile sul PlayStation Store si è scoperto qualche dettaglio sullo spazio richiesto dal titolo. Il nuovo RPG di CD Projekt Red, infatti, avrà un peso minimo di 80 GB e, considerando che il gioco è ancora in pieno sviluppo, è probabile che possa addirittura aumentare, senza contare la grande probabilità di una patch presente al Day One. Ovviamente chi ha già giocato titoli come Red Dead Redemption 2 (100 GB di spazio) sarà già preparato al peggio. Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox dal 16 aprile 2020.

