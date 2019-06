Arrival: i produttori adatteranno un’altra storia sci-fi

Dopo il successo di Arrival, imponente pellicola diretta da Denis Villeneuve, pare che i produttori del film in questione siano in procinto di adattare sul grande schermo un’altra nota storia sci-fi contemporanea. Si tratta di The Message, opera dello scrittore Ken Liu.

Come riportato da The Hollywood Reporter infatti i produttori di Arrival Shawn Levy, Dan Levine e Aaron Ryder non solo hanno acquistato i diritti per adattare l’opera di Liu, ma starebbero attualmente cercando un regista ed uno sceneggiatore per lavorare al progetto. Per quanto riguarda invece la trama di The Message, essa gira intorno ad un archeologo recentemente riunitosi con la propria figlia sconosciuta, per studiare insieme una antica civiltà estinta da tempo, il tutto su un pianeta alieno. Come è logico aspettarsi con questo tipo di storie la coppia incontrerà diversi problemi legati alla scomparsa della menzionata civiltà.

Al momento non sono state fornite altre indiscrezioni in merito al progetto, per cui occorrerà attendere i prossimi mesi.