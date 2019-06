Code Vein: il nuovo filmato mostra una Boss Fight

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a Code Vein, titolo che sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 27 settembre 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Nella clip video, i giocatori possono ammirare una boss fight, svelando il nome della pericolosa creatura: Successor of the Ribcage.

Code Vein: vediamo alcune mosse peculiari del boss

Il boss in questione si presenta come una creatura lupo che blocca la strada al giocatore nella Cattedrale del Sacro Sangue, dove quest’ultimo sfrutta degli attacchi utilizzando degli elementi come il fuoco, fulmine e le catene, grazie al quale sarà molto difficile avvicinarsi alla creatura.

