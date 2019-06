Rainbow Six Siege: la nuova patch apporta alcuni bilanciamenti

Ubisoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento correttivo per Rainbow Six Siege, sparatutto competitivo disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4. Andando nello specifico, la patch introduce una nuova opzione focalizzata sulle curve di rotazione del controller.

Rainbow Six Siege: IQ e Nokk hanno subito delle correzioni

Inoltre, proprio alla curve della rotazione del controller, ecco una breve dichiarazione degli sviluppatori:

Questa nuova versione della curva si concentra su quando si inizia a sparare, offrendo poi una variazione costante fino al movimento completo. Il nostro obiettivo è fornire una curva più coerente man mano che i giocatori muovono il joystick rispetto alla posizione neutrale.

In aggiunta, sono arrivati alcuni bilanciamenti per Nokk e IQ. Per il primo operatore è stato risolto un bug, secondo il quale rallentava la transizione dell’ADS da inattività o corsa durante l’animazione dell’HEL con il 5.7 USG e il D-50. Mentre, al secondo operatore, veniamo a conoscenza sulla risoluzione di una problematica relativa all’impedimento dell’attivazione del gadget prima che l’operatore effettuasse l’animazione con il rampino.

Passate dalla nostra sezione Games.