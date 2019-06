Evangelion: Contenuti e Discorsi, annunciato l’intervento di Gualtiero Cannarsi al VIGAMUS

La pagina Facebook ufficiale di VIGAMUS – Videogame Museum of Rome, Italy ha annunciato EVANGELION: CONTENUTI E DISCORSI, un evento dedicato al nuovo adattamento della serie animata giapponese che, a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio, rivoluzionò per sempre il concetto degli anime e della figura dell’otaku.

Evangelion: Contenuti e Discorsi con Gualtiero Cannarsi

Ora, a distanza di ben 19 anni dal debutto ufficiale in Italia e in occasione del suo tanto discusso ritorno su Netflix, l’adattamento di Neon Genesis Evangelion verrà analizzato al Museo del Videogioco di Roma insieme a Gualtiero Cannarsi, che sarà presente come ospite d’eccezione per osservare gli ultimi mutamenti nel doppiaggio e nel contenuto reale dell’opera originale. Domenica 7 luglio alle ore 16:30 comincerà difatti l’evento e il discorso con i visitatori del museo, che avranno modo sia di ascoltare il dibattito tra gli intervistatori e Cannarsi che di partecipare attivamente alla conversazione con lo stesso dialoghista.

Gualtiero Cannarsi, dopotutto, non è una figura nuova agli amanti dell’animazione giapponese. Già attivo su altri progetti trascorsi, è difatti dal 2005 che lavora come responsabile artistico italiano – in collaborazione con Lucky Red – per adattare in italiano tutte le opere di Studio Ghibli (Principessa Mononoke, Porco Rosso), donando negli anni un nuovo risalto al mondo dell’animazione giapponese – grazie al suo metodo di lavoro estremamente rigoroso – e arrivando infine a innalzare la produzione di Hayao Miyazaki al 61° Festival di Venezia, dove l’intero team avrebbe vinto il Premio Osella per il migliore contributo tecnico da Il castello errante di Howl.

L’intero evento verrà moderato dal Prof. Marco Accordi Rickards (Direttore, Fondazione VIGAMUS), che si occuperà di esporre delle domande a Cannarsi stesso e a descrivere nella fattispecie il recente caso di Neon Genesis Evangelion, confrontandosi insieme ai visitatori sui delicati processi che girano attorno all’adattamento di un’opera giapponese. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del VIGAMUS, Museo del Videogioco di Roma.