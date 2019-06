Il Caso Evangelion: annunciato il nuovo evento al VIGAMUS

AGGIORNAMENTO

A seguito della decisione intrapresa da Netflix di rimuovere l’adattamento gestito da Gualtiero Cannarsi, il VIGAMUS ha scelto di rimodulare l’evento strutturandolo proprio sul caso Evangelion, invitando – oltre lo stesso Cannarsi – altri ospiti d’eccezione. Tramite il post sulla pagina Facebook ufficiale, il Museo del Videogioco ha comunicato che saranno presenti all’evento:

Gualtiero Cannarsi , noto per essersi occupato dell’adattamento della serie tv Neon Genesis Evangelion e dei film dello Studio Ghibli

, noto per essersi occupato dell’adattamento della serie tv Neon Genesis Evangelion e dei film dello Studio Ghibli Roberto Genovesi , Direttore Artistico di Cartoons on the Bay di Rai Com

, Direttore Artistico di Cartoons on the Bay di Rai Com Marco Pellitteri , docente nella Facoltà di Giornalismo e Comunicazione della Shanghai International Studies University e autore di “Il Drago e la Saetta” e “Mazinga Nostalgia”

, docente nella Facoltà di Giornalismo e Comunicazione della Shanghai International Studies University e autore di “Il Drago e la Saetta” e “Mazinga Nostalgia” Francesco Miranda , Presidente Gundam Club Italia, consulente per Fabrizio Mazzotta per alcune serie di Gundam

, Presidente Gundam Club Italia, consulente per Fabrizio Mazzotta per alcune serie di Gundam Maurizio Di Stefano, dottore in lingue orientali e diplomato all’istituto di cultura giapponese, ex giornalista specializzato in cultura pop, anime e videogame giapponesi (Benkyo) nonché traduttore

Ovviamente, una volto terminato il dibattito, anche il pubblico potrà intervenire realizzando domande, così da sedare ogni dubbio inerente l’ormai annosa questione Evangelion.

La pagina Facebook ufficiale di VIGAMUS – Videogame Museum of Rome, Italy ha annunciato EVANGELION: CONTENUTI E DISCORSI, un evento dedicato al nuovo adattamento della serie animata giapponese che, a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio, rivoluzionò per sempre il concetto degli anime e della figura dell’otaku.

Evangelion: Contenuti e Discorsi con Gualtiero Cannarsi

Ora, a distanza di ben 19 anni dal debutto ufficiale in Italia e in occasione del suo tanto discusso ritorno su Netflix, l’adattamento di Neon Genesis Evangelion verrà analizzato al Museo del Videogioco di Roma insieme a Gualtiero Cannarsi, che sarà presente come ospite per dialogare con il pubblico e instaurare un dibattito sul discusso adattamento.

Gualtiero Cannarsi, dopotutto, non è una figura nuova agli amanti dell’animazione giapponese. Già attivo su altri progetti trascorsi, è difatti dal 2005 che lavora come responsabile artistico italiano – in collaborazione con Lucky Red – per adattare in italiano molte delle opere di Studio Ghibli (Principessa Mononoke, Porco Rosso).

Il pubblico potrà esporre delle domande a Cannarsi stesso e a descrivere nella fattispecie il recente caso di Neon Genesis Evangelion, confrontandosi insieme ai visitatori sui delicati processi che girano attorno all’adattamento di un’opera giapponese. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del VIGAMUS, Museo del Videogioco di Roma.