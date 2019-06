Sony Bend: gli sviluppatori di Days Gone sono al lavoro su un nuovo gioco

Sony Bend,dopo aver pubblicato Days Gone, sarebbe al lavoro su un nuovo titolo tripla A. Lo studio, diventato famoso in passato grazie a Syphon Filter, ha pubblicato un nuovo annuncio tramite il quale è alla ricerca di un produttore, questo va ad aggiungersi alla precedente ricerca di un Senior Concept Artist. Un particolare molto curioso dell’annuncio è che il testo per il momento menziona solamente la PlayStation 4, quindi è possibile che si tratti di un gioco cross-gen o che arrivi prima del previsto.

Sony Bend: il loro nuovo gioco sarà solamente su PS4?

Di seguito eccovi il testo dell’annuncio:

“Siamo alla ricerca di un produttore che sia pronto a collaborare con altri produttori senior, leader creativi e direttori di studio per pianificare i progetti del nostro team. Il candidato ideale dovrà avere una combinazione di abilità gestionali, comunicative e passione per i giochi. Aiutateci a creare il nostro prossimo titolo tripla A che renderà la PS4 diversa dalle altre! ”

Al momento non sappiamo ancora se si tratterà di un sequel di Days Gone o di una nuova IP ma, visto che il loro ultimo titolo, nonostante le recensioni altalenanti, ha venduto bene c’è una buona possibilità di vedere un nuovo gioco post-apocalittico open-world.

