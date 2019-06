Ni no Kuni: un nuovo titolo della serie è in fase di sviluppo

Ni no Kuni 3 sarebbe già in fase di sviluppo, la conferma arriva dal presidente di Level 5, Akihiro Hino, tramite la rivista giapponese Nikkei. Il gioco dovrebbe uscire dopo che il film sarà proiettato nei cinema giapponesi il 29 agosto. Purtroppo, non sono stati divulgati ulteriori dettagli, ma Hino ha fatto notare che il gioco, in combinazione con il nuovo film, fa parte dei loro piani per espandere il franchising.

Ni no Kuni: in arrivo le remastered del primo capitolo

Oltre al nuovo film e al terzo gioco della serie, Level–5 si appresta a pubblicare Ni no Kuni: Wrath of the White Witch su PS4, PC e Nintendo Switch a settembre. Mentre su su PS4 e PC avremo il remaster del classico del gioco di ruolo, i proprietari di Switch si dovranno accontentare di un porting della versione originale.

Come ben saprete, il primo capitolo è stato il più amato della serie, probabilmente per il fatto che permetteva di catturare i nemici in pieno stile Pokémon, formula che purtroppo è stata cambiata nel sequel. Ora non ci rimane che aspettare questo terzo episodio per vedere se ci sarà un ritorno alla formula originale.

