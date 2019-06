Nintendo Switch Online: presto in arrivo nuovi titoli oltre a quelli NES?

Nintendo Switch Online è stato spesso criticato per il fatto che il servizio offre ai giocatori solamente dei giochi NES da giocare gratuitamente. Molti fan della casa di Kyoto desiderano da tempo che vengano aggiunti i giochi di altre piattaforme, come N64 e Gamecube. Fortunatamente, sembra che Nintendo stia valutando l’idea di portare il vecchio catalogo di giochi sul suo servizio online.

Nintendo Switch Online: i titoli del Gamecube e del N64 saranno inseriti nel servizio?

Durante la riunione annuale degli azionisti di Nintendo, al presidente Shuntaro Furukawa è stato chiesto se ci fosse qualche possibilità che i giochi GameCube e N64 arrivassero nel catalogo del loro servizio online. Shuntaro ha risposto quanto segue:

“In questo luogo non possiamo dare nuove informazioni in merito all’inserimento futuro di giochi pubblicati sul nostro hardware classico, ma stiamo pensando di fornire un’estensione del servizio online che sta attualmente fornendo il software Famicom [NES], oltre ad altri metodi per fornirli. Riconosciamo anche che ci sono molti fan che vogliono rigiocare i titoli del passato “.

Anche se questo non conferma nulla, è confortante sapere che Nintendo è consapevole che i giocatori amano i loro giochi del passato e vogliono giocarli. Inoltre va fatto notare che stanno pensando ad altri modi per rendere disponibili i loro vecchi giochi, che stiano pensando a ripristinare finalmente la Virtual Console?

