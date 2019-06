Last Day of June è gratuito sull’Epic Games Store

Last Day of June, il titolo realizzato dal team di sviluppo italiano Ovosonico, è il nuovo gioco gratuito offerto dall’Epic games Store. I giocatori possono scaricare fino al prossimo 4 luglio l’avventura grafica, che dunque entra nella line up dei titoli offerti in omaggio dal negozio digitale. Per scaricarlo non dovrete fare altro che accedere alla piattaforma di Epic Games Store per ottenerlo.

Last Day of June, poi Overcooked

Come si consuetudine, l’Epic Games Store ha anche svelato il prossimo gioco gratuito. Si tratta di Overcooked, il puzzle-game culinario che sarà ottenibile gratuitamente dal 4 all’11 luglio 2019. Chi non possiede entrambi i titoli potrà ampliare la propria collezione su PC sena intaccare i propri risparmi. Non vi resta che crearvi un account Epic Games se non ne avete ancora uno.

