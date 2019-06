Overwatch: Amazon Italia sconta varie edizioni

Overwatch è attualmente uno degli sparatutto competitivi più giocati dagli utenti. Chi non è ancora in possesso di una copia del gioco, può recarsi su Amazon Italia e usufruire di diverse offerte. Il retailer propone in sconto varie versioni e varie edizioni del titolo di Blizzard, ma solo per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One (e non quella PC).

Overwatch per tutte le tasche

Gli utenti PlayStation 4 possono mettere le mani sull’edizione Game of the Year pagando soltanto 29.00 euro invece di 59.99 euro, mentre la Standard Edition è ottenibile a 44.00 euro. Infine, la Legendary Edition può essere vostra a soli 24.76 euro. Per quanto riguarda la versione Xbox One, vi segnaliamo la disponibilità della sola Legendary Edition, ottenibile allo stesso prezzo di quella PlayStation 4. Le copie disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

