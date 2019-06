Astral Chain: nuovi dettagli sul mondo di gioco chiamato The Ark

A circa due mesi esatti dall’uscita di Astral Chain sappiamo ancora poco riguardo gli eventi che delineeranno la trama principale del titolo action di Platinum Games. Nonostante il complesso sistema di combattimento basato sui Legion cominci ad essere più chiaro, l’esistenza di questi e la lore legata al mondo di gioco restano ancora un mistero che il team di sviluppo sta cominciando a svelare.

Astral Chain: un’isola artificiale

Sul proprio Blog ufficiale, Platinum Games ha pubblicato un interessante articolo che svela i primi dettagli legati alla mappa e al mondo di gioco. Le avventure del nostro protagonista si svolgeranno in quella che viene definita The Ark (l’Arca), un’isola completamente artificiale divisa per settori che presentano una nomenclatura a codice numerico per differenziarli (come 4X o 09). Ogni settore (che saranno quindi dei veri e propri quartieri) avrà la propria personalità con caratteristiche distintive, come la presenza di pubblicità al neon in pieno stile cyberpunk. Il titolo arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games