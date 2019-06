Super Mario Maker 2: scoperto un bug presente anche nel primo capitolo

Nel giorno dell’uscita ufficiale del nuovo editor di livelli Super Mario Maker 2, disponibile da oggi, tutto ci si aspettava tranne la scoperta di un curioso bug, difficile da scovare, che manda in crash il software di gioco costringendo il giocatore a riavviare la partita.

Recentemente, uno Streamer di Twitch è infatti incappato nel bug durante una trasmissione in live. Come spiegato successivamente dall’account Twitter chiamato Super Mario Broth, il bug si presenta quando il nostro personaggio tiene in mano un oggetto rivolto verso lo schermo e, simultaneamente, salta sopra Yoshi e un Fire Flower, bloccando completamente il gioco. Com’è possibile che un simile bug, eseguibile tramite una combinazione di eventi dissimili tra loro, possa essere stato scoperto così facilmente? Facile: questo errore del gioco era presente anche nel capitolo originale di Mario Maker per WiiU. Resta da scoprire come possa essere possibile che Nintendo non sia riuscita a correggerlo durante lo sviluppo. Al momento non è ancora possibile sapere se la versione definitiva del gioco presenti il bug in questione. Il titolo è disponibile da oggi su Nintendo Switch.

The first game crashing bug in Super Mario Maker 2 has been found. If the player character is facing the screen and holding an item while landing on Yoshi and a Fire Flower simultaneously (left), the game will crash on the next frame (right), freezing the Nintendo Switch. pic.twitter.com/EDd3fqADpP

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) June 27, 2019