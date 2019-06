Yakuza 6: un attore è sospettato di collaborazione con il crimine organizzato

Yakuza 6, come tutti gli episodi della serie, rappresenta la vita di Kazuma Kiryu e i suoi rapporti con la criminalità organizzata giapponese. Ora parrebbe che Hiroyuki Miyasako, l’attore che interpreta Tsuyoshi Nagumo nel gioco, sia entrato troppo nel ruolo creando uno scandalo simile a quello accaduto per Judgment, quando Pierre Taki venne arrestato per uso di cocaina.

Yakuza 6: un altro caso Pierre Taki?

Miyasako è un comico giapponese di 49 anni che è tra gli 11 attori sospesi dall’agenzia di talenti Yoshimoto Kogyo Co., dopo aver scoperto di recente che aveva partecipato ad un party ospitato da qualcuno legato al crimine organizzato.

Il Japan Times riporta che il gruppo è coinvolto in casi di frode. Miyasako e altri comici hanno fornito intrattenimento ai partecipanti e sono stati pagati per i loro sforzi. Nonostante gli attori non siano consapevoli di questa apparente connessione, l’agenzia non è più interessata a rappresentarli.

Al momento non sappiamo se SEGA deciderà di prendere dei provvedimenti, ma visto che probabilmente Yakuza 6 finirà per arrivare su PC potremo verificare se l’attore verrà sostituito o meno.

