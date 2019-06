Prince of Persia: il creatore vorrebbe realizzare un nuovo capitolo

Quest’anno la celebre serie di Prince of Persia compirà ben 30 anni. Un incredibile traguardo per uno dei titoli più amati del mondo videoludico. Traguardo che, chissà, potrebbe effettivamente sancire il ritorno del brand, troppo a lungo rimasto fuori dalle scene dopo il capitolo Le Sabbie Dimenticate e il film Le Sabbie del Tempo con Jake Gyllenhaal, entrambi usciti nel 2010 . Il creatore dei capitoli originali sarebbe, infatti, intenzionato a tornare sulla serie.

Prince of Persia: nuovo capitolo, o almeno delle remaster

In questi giorni si è tenuto il GameLab a Barcellona in cui Jordan Mechner, creatore del primo titolo del 1989 e de Le Sabbie del Tempo sviluppato da Ubisoft, ha presentato il suo nuovo libro basato proprio sulla creazione del primo gioco della serie, attraverso le ricostruzioni del diario che teneva lo stesso Mechner durante lo sviluppo. Durante tale presentazione, lo sviluppatore si è detto disponibile ad un eventuale nuovo capitolo che possa rilanciare il franchise nelle mani di Ubisoft o, almeno, alla pubblicazione di eventuali remaster della trilogia originale, in modo da poter giocare (e testare l’appeal del brand) i titoli che hanno reso famosa la serie su piattaforme di nuova generazione. Vi piacerebbe rivedere il Principe di nuovo in azione?

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games