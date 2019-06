Nintendo Switch Mini: Nintendo afferma che sviluppa nuovo hardware in continuazione

Nintendo Switch Mini è al centro di numerosi rumors da parecchio tempo. Queste voci sono ritornate alla ribalta la scorsa settimana quando il rivenditore cinese HonSon ha lasciato trapelare quelle che sembrano delle potenziali immagini degli accessori per Switch Mini. A rilanciare l’ipotesi arrivano delle nuove dichiarazioni di Nintendo rilasciate in occasione di un recente evento dedicato agli azionisti.

Nintendo Switch Mini: Nintendo ne parla durante l’assemblea generale degli azionisti

Alla 79sima assemblea generale annuale degli azionisti, Nintendo ha risposto alla domanda sulle voci di una ipotetica Switch Mini, che sono state alimentate da HonSon, di seguito la dichiarazione della casa di Kyoto:

“Riconosciamo che ci sono stati vari rapporti in merito. Rispondete a voci e speculazioni finirebbe per eliminare la gioia delle sorprese ai nostri clienti e potrebbe anche non essere redditizio per i nostri azionisti, quindi non possiamo dare alcuna risposta a questa domanda. Possiamo però dire che in generale, stiamo sempre eseguendo lo sviluppo di nuovo hardware. ”

Questa dichiarazione all’assemblea generale annuale degli azionisti ovviamente non conferma ne smentisce il lancio di una nuova console da parte di Nintendo, ma il fatto che non ne sia stata categoricamente negata l’esistenza lascia presupporre che la Switch Mini possa arrivare in futuro.

