Gears 5: Il nuovo trailer mostra il personaggio Keegan

Per stuzzicare i fan, The Coalition ha pubblicato un brevissimo filmato dedicato a Gears 5, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 10 ottobre 2019 per PC e Xbox One. Andando nello specifico, nella clip video è possibile vedere in azione il personaggio Keegan nella modalità Escape.

Gears 5: conosciamo le abilità speciali del character

Il personaggio viene definito come un Veterano in cerca di guerra, grazie al quale potrà usufruire della sua Ultimate, denominata Resupply, che permetterà agli alleati di ripristinare tutte le munizioni utilizzate in precedenza. Come se non bastasse, quest’ultimo presenterà un’abilità passiva, la quale ad ogni uccisione di un nemico segnalato ridurrà il tempo di ricarica dell’Ultimate.

Continuate a passare dalla nostra sezione Games.