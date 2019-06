Xbox Game Pass: in arrivo 11 giochi indie

Xbox Game Pass vedrà presto 11 nuovi titoli indie entrare a fare parte della sua libreria, Microsoft lo ha rivelato durante l’ultima puntata dell’[email protected] Xbox. sei dei giochi presentati saranno disponibili sia per console che per PC, gli altri cinque saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati al servizio su PC.

Xbox Game Pass: l’elenco dei nuovi indie in arrivo

I prossimi giochi indie in arrivo sull’Xbox Game Pass per console e PC sono i seguenti:

My Time a Portia

Bad North

Gonner

The Banner Saga 3

L’isola di Yoku Express

Worm WMD

I prossimi giochi in esclusiva per gli abbonati PC sono:

Undertale

Timespinner

Unavowed

Machinarium

For the King

Microsoft ha lanciato la versione beta del suo abbonamento per PC in vista della conferenza E3 del 9 giugno. Le date di rilascio di questi 11 indie al momento non sono ancora state comunicate.

