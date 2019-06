Neon Genesis Evangelion: Netflix fa dietrofront sull’adattamento di Cannarsi

Neon Genesis Evangelion è stato al centro di animate polemiche negli ultimi giorni, per via del discusso adattamento di Gualtiero Cannarsi, effettuato per l’edizione dell’anime recentemente rilasciata da Netflix. Ebbene a quanto pare Netflix, sull’onda della della “rivolta” popolare su internet, che ha generato una quantità incredibile di meme, ha deciso di rivedere la sua posizione sul lavoro di Cannarsi ed è al lavoro per sistemare la situazione.

Neon Genesis Evangelion: Netflix comunica la sua decisione tramite Facebook

Tramite la sua pagina ufficiale di Facebook, come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, Netflix ha comunicato che:

“Ci avete fatto capire il vero significato di “STATO DI FURIA”. Quel pochitto che possiamo fare è dirvi che ci dispiace e che il doppiaggio ed i sottotitoli della versione italiana di Neon Genesis Evangelion saranno presto sistemati (e, nel mentre, abbiamo rimosso il doppiaggio).”

Quindi ora i fan possono gioire, voi cosa ne pensate della retromarcia di Netflix?