Galaxy A90 potrebbe non avere una camera a pop-up

Dopo aver discusso riguardo le potenzialità di rete e tecniche dello smartphone Samsung il Galaxy A90 continua ad essere al centro dell’attenzione di molti leaker. Tra questi OnLeaks ancora una volta si è espresso in merito al device. Quest’ultimo sarebbe quindi sprovvisto di camere a scomparsa.

Galaxy A90 potrebbe non avere la camera a scomparsa dell’A80

Nel caso ciò si rivelasse accurato significherebbe un drastico cambiamento rispetto al suo predecessore, l’A80, il quale è stato appunto dotato di una speciale camera pop-up in grado di capovolgersi. Molti potrebbero rimanere delusi riguardo questa notizia, in quanto l’A90 dovrebbe essere uno smartphone di alta fascia e quindi dotato delle migliori tecnologie. Tuttavia occorre ricordare che non tutti i top di gamma vantano camere pop-up, sostituite da alternative altrettanto valide.

Risulta quindi possibile credere che, come fatto in passato per la linea A, Samsung sperimenti un nuovo tipo di tecnologia per le proprie fotocamere, possibilmente passando alla sua prima camera frontale interna al display. Non rimane quindi altro che attendere notizie ufficiali in merito al misterioso device.