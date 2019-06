Beyond Two Souls: disponibile la Demo su Epic Games Store

Come già annunciato negli scorsi mesi, gli ultimi titoli sviluppati da Quantic Dream in esclusiva Sony arriveranno ora anche su PC in esclusiva Epic Games Store. Per far conoscere il tipo di meccaniche di gameplay e la struttura narrativa dei titoli, il team capitanato da David Cage ha deciso di pubblicare alcune Demo gratuite. Oggi è finalmente disponibile quella di Beyond Two Souls.

Beyond Two Souls: ecco i livelli giocabili nella Demo

La Demo, come le versioni complete dei titoli, è esclusiva di Epic Games Store e fornirà un assaggio di quella che sarà l’esperienza che vivremo nel gioco. All’interno della Demo sarà possibile provare due scenari completabili in circa un’ora: il primo ci metterà nei panni di una giovane Jodie alle prese con gli esperimenti effettuati dal Dipartimento di Attività Paranormali; mentre il secondo ci porterà a scappare da alcuni agenti governativi che cercheranno di acciuffare una Jodie più adulta. Il titolo di David Cage sarà disponibile nella sua versione completa dal prossimo 22 luglio.

