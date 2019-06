Jump Force: Majin Buu si unirà al roster da quest’estate

Direttamente annunciato su Twitter da Bandai Namco Europe, veniamo a conoscenza che quest’estate si unirà al roster dei combattenti un nuovo personaggio per Jump Force, titolo disponibile nei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Andando nello specifico, il character in questione è Majin Buu, personaggio visto la prima volta in Dragon Ball Z.

I possessori del Season Pass potranno riscattare il lottatore senza costi aggiuntivi, mentre, per tutti gli altri, il character dovrà essere acquistato. Purtroppo, non è stato pubblicato un filmato dedicato ad esso, ma possiamo ammirare alcune immagini prese dall’annuncio da Twitter.

Majin Buu (Good) will officially join the cast of #JUMPFORCE this Summer! Don’t anger this wholesome boi or you might wake up his inner beast, and you don’t want that… right? pic.twitter.com/Prpm8Los4z

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) June 28, 2019