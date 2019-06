Koch Media Showcase: tra Midnight Factory e Anime Factory, ecco il futuro della società tedesca

Com’è cambiata Koch Media negli ultimi anni? Invitati in un evento a Fondazione Catella abbiamo avuto modo di scoprirlo davanti all’intera line up futura della società tedesca che, per l’occasione, ha voluto svelare tutti i suoi prodotti tramite il Koch Media Showcase, ossia una rassegna dedicata a ogni ambito dell’intrattenimento: c’era un lato Games, una sezione Film e, ovviamente, l’immancabile spazio dedicato agli accessori e alla componentistica hardware.

Koch Media Showcase: ecco le novità dell’edizione del 2019

Grazie inoltre a un’analisi sul settore dell’intrattenimento realizzata in collaborazione con Nielsen Sports & Entertainment, Koch Media ha evidenziato tutti i suoi ultimi successi tra le sue produzioni più celebri; come la steelbook di Dragon Ball Super: Broly, che è arrivata in quattro e quattr’otto a raggiungere il primo posto tra i titoli più venduti della settimana. Dal lato del gaming, invece, Koch Media si troverà a gestire titoli quali Doom Eternal, seguito del remake firmato id Software, Final Fantasy VII Remake, riproposizione di uno dei titoli più noti nel panorama dei JRPG e Marvel’s Avengers, ossia il titolo tanto atteso di Crystal Dynamics, che sta lavorando in collaborazione con MARVEL per realizzare la miglior forma videoludica dei Vendicatori.

E sulla continua avanzata del mercato digitale, invece? Il ruolo di Koch Media in tal senso è piuttosto chiaro, e si dipana su dei curator incaricati a realizzare delle versioni fisiche tramite le etichette di Midnight Factory e Anime Factory, dedicate specificatamente al genere dell’orrore e dell’animazione giapponese; nell’ultimo caso, dopotutto, abbiamo visto la realizzazione dello steelbook di Dragon Ball Super: Broly. Ed è anche grazie a questi nomi che Koch Media si impegnerà a realizzare anche un’offerta più vintage, dedicata per l’appunto ai grandi cult del passato: Halloween, Omen e La Mosca per Midnight Classics, mentre Il Grande Mazinga, L’uomo tigre, Lamù e Ken il guerriero per Anime Factory.

E sugli annunci, invece? Durante il Koch Media Showcase è stato finalmente annunciato il tanto atteso adattamento italiano di ONE PIECE STAMPEDE, l’ultimo lungometraggio in uscita dal manga omonimo che arriverà in Italia nel corso del prossimo inverno. A questo annuncio, inoltre, si accavallano anche nuove aggiunte quali Fireworks, Genocidal Organ, Harmony, Lupin III: Il castello di Cagliostro, Maquia, l’impero dei cadaveri e Shinko e la magia dei mille anni.

In tutto questo, ovviamente, Koch Media ha ribadito il suo interesse anche verso i fan, chiave portante della loro offerta produttiva, mostrando anche dei dispositivi concentrati a migliorare l’esperienza da gaming a 360 gradi; da una parte c’è l’intera linea di Turtle Beach, un immancabile sostegno per il mercato destinato alle cuffie, mentre dall’altra parte troviamo tutti gli accessori da destinare alle singole console; come il PlayStand di Nintendo Switch o le ormai essenziali custodie del Nintendo 3DS.