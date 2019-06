Battlefield 5: disponibile ora la mappa Al Sundan

Durante il recente E3 2019, uno degli annunci legati allo sparatutto di Electronic Arts, Battlefield 5, riferiva dell’arrivo di nuove mappe per le modalità multiplayer che faranno compagnia ai giocatori durante questi mesi estivi. Come promesso, la prima mappa chiamata Al Sundan è disponibile dalla giornata di oggi.

Battlefield 5: qualche dettaglio sulla nuova mappa

La mappa Al Sundan è ambientata nel deserto del Nord Africa, ed è estrapolata direttamente dalla missione singleplayer Dietro le Linee Nemiche. Viene descritta come una mappa “versatile” poiché consente di approcciarsi alla battaglia in modi diversi. Sono presenti numerosi veicoli sia aerei che terrestri e sei diversi punti di cattura, oltre a molte aree aperte che non permetteranno ai giocatori di correre in linea retta. Al momento la mappa supporta le modalità Squad Conquest e Team Deathmatch, le altre arriveranno in un secondo momento. La prossima mappa sarà Marita, ambientata in Grecia e arriverà durante il mese di luglio.

