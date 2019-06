Dragon Ball Xenoverse 2: svelata la data dell’Ultra Pack 1

Nelle ultime ore, Bandai Namco ha recentemente rivelato la data d’uscita del DLC Ultra Pack 1 dedicato a Dragon Ball Xenoverse 2, titolo disponibile sul mercato per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nel pacchetto saranno inclusi i seguenti personaggi: Ribrianne, Vegeta Super Sayan God e Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, i quali saranno disponibili nella giornata dell’11 Luglio all’interno dell’Ultra Pack 1.

Come se non bastasse, oltre ai personaggi precedentemente citati, nella produzione arriveranno i seguenti contenuti:

Insomma, i giocatori molto presto potranno provare i nuovi contenuti nella produzione targata Dimps.

Ready to discover new quests and play with new characters in #DragonBall Xenoverse 2? The Ultra Pack 1 is coming out on July 11 for PS4, XB1, NSW and PC Digital! pic.twitter.com/vck0VFsiIy

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) June 28, 2019