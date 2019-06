Hunt Showdown: Crytek annuncia la data di lancio

Hunt Showdown sarà pubblicato da Crytek per Xbox One e PC il 20 agosto al prezzo di € 39,99, e per PlayStation 4 questo autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek collaborerà con Koch Media per pubblicare una edizione fisica presso i rivenditori di tutto il mondo. Tutti coloro che hanno acquistato il gioco nella fase di early access riceveranno un’esclusiva skin leggendaria per le armi.

Hunt Showdown: la fase di early access è finalmente terminata

Hunt Showdon è stato lanciato per la prima volta in early access su Steam a febbraio 2018 e tramite l’Xbox Game Preview a maggio 2019. Secondo Crytek, l’early access ha permesso al team di sviluppo di raccogliere i feedback dei giocatori e integrarli nella roadmap di sviluppo del gioco. Quasi 20 aggiornamenti e patch sono stati rilasciati dal febbraio 2018, tra cui un nuovo boss, una nuova mappa, due nuove ore del giorno, ulteriore intelligenza artificiale e oltre una dozzina di armi.

