The Division 2: il primo DLC debutterà sul PTS la prossima settimana

Ubisoft Massive ha annunciato che il primo DLC dedicato a The Division 2 sarà disponibile sul server del PTS a partire dalla prossima settimana, grazie al quale offrirà nuovi contenuti per il shared world shooter. Periferia DC, questo il nome del contenuto scaricabile, vedrà alcune modifiche al gameplay e non solo, in modo tale da rendere l’esperienza di gioco più godibile possibile.

The Division 2: apportate modifiche sostanziali al titolo

Secondo ad alcune informazioni, il DLC si aprirà con una missione dove vedrà gli Agenti della Divisione recarsi allo zoo di Washington, in cui dovremo affrontare dei malviventi. Come se non bastasse, alle mod sarà aumentato il danno del 30% e migliorati i parametri d’attacco del 150%.

Passate dalla nostra sezione Games.