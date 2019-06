Google Stadia: i giochi costeranno come su console

Google ha chiarito che i giochi venduti su Stadia non saranno meno costosi di quelli venduti su altre piattaforme, come PS4 o Xbox One. Questo particolare punto è importante, perché fino a quando la versione base di Stadia verrà lanciata a partire dal prossimo anno, chiunque si abboni dovrà sborsare 10 euro al mese per la versione Pro.

Google Stadia: secondo Phil Harrison proporrà il giochi alla massima qualità possibile

L’informazione arriva direttamente da Phil Harrison, il capo del progetto Stadia, che ha dichiarato a Eurogamer.net :”Non so perché dovrebbe essere più economico”.

L’argomentazione di Harrison è che i giocatori avranno accesso ai loro giochi acquistati su qualsiasi schermo di loro proprietà e che saranno riproducibile alla massima qualità possibile. Per questi motivi, il veterano del settore dei giochi non vede perché i prezzi di Stadia dovrebbero essere più economici.

Harrison non ha specificato se questo si tradurrà in un prezzo simile a quello standard dei giochi su console. “L’editore e lo sviluppatore controllano i prezzi tanto quanto noi, quindi è un po’ difficile per me dire quali saranno i prezzi in questo momento”, ha spiegato. E ha aggiunto che sono consapevoli dei prezzi attuali del mercato.

Google Stadia sarà disponibile a partire dal 19 novembre, al momento del lancio si potrà usufruire solo della versione Pro che offrirà fino a una risoluzione 4K, streaming a 60fps e audio surround 5.1, supponendo che la vostra connessione possa supportarlo.

