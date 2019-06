Persona 5 The Royal: un artwork presenta il nuovo Persona Cendrillon

Persona 5 The Royal è la versione migliorata e aggiornata del quinto capitolo della serie RPG sviluppata da Atlus. Le novità introdotte in questa versione saranno molteplici: ci sarà un nuovo scenario giocabile, migliorie al sistema di combattimento, nuove tracce musicali e nuovi comprimari; tra i quali sono presenti Kasumi Yoshizawa e il suo Persona di fiducia Cendrillon.

Persona 5 The Royal: qualche dettaglio su Cendrillon

Il sito ufficiale giapponese del titolo sviluppato da Atlus si è aggiornato con un nuovo artwork (visibile in calce alla notizia) raffigurante proprio Cendrillon, il Persona di Kasumi, oltre ad una descrizione sommaria del suo aspetto fisico. Cendrillon (versione francese di Cenerentola), come viene descritta sul sito, è un Persona dall’aspetto particolarmente splendido, reso tale dal suo corpo fatto di vetro e dalla magnifica mantellina che indossa sulla schiena, come se fosse pronta per il ballo. Sul suo petto è presente anche un misterioso orologio. Il titolo RPG arriverà in Occidente su PlayStation 4 nel corso del 2020.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games