Lo smartphone pieghevole Google sembrerà un libro?

Dopo la conferma dell’azienda americana relativa allo sviluppo di un device flessibile, finalmente possiamo osservare l’ipotetico aspetto dello smartphone pieghevole Google. Quest’ultimo è stato rinvenuto all’interno di un brevetto scoperto da LetsGoDigital, il quale appunto rivela che il prodotto in question potrebbe somigliare ad un libro.

Come è chiaramente possibile vedere dall’immagine qui sopra riportata, lo smartphone sarebbe quindi in grado di aprirsi, rivelando una serie di “pagine” ciascuna delle quali contenenti uno schermo. Una volta richiuso il device gli schermi interni vengono coperti del tutto, rendendone quindi impossibile l’utilizzo. Naturalmente questo è solo uno dei tanti concept che la stessa azienda americana ha ammesso di stare testando, quindi risulta molto difficile credere che quanto apparso nel brevetto in questione rappresenti un prodotto finito.

Lo smartphone pieghevole Google potrebbe essere simile ad un libro

Non rimane quindi altro che attendere future notizie da Google, per scoprire l’aspetto finale del suo primo dispositivo pieghevole.