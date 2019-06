Galaxy Note 10 Plus apparso in un video leak

Diverso tempo fa abbiamo discusso la possibilità del Note 10 di possedere al lancio una sua versione Pro. Negli ultimi giorni il canale YouTube TechTalkTV ha raccolto 3 immagini abbastanza dettagliate dello smartphone in questione, inviategli da un fan tramite il proprio profilo Instagram.

All’interno del video è possibile dare quindi un primo sguardo all’ipotetico aspetto della versione migliorata del Note 10 standard, la quale non sarà più chiamata con l’appellativo “Pro”. Difatti il nome finale dovrebbe essere Galaxy Note 10 Plus. Per quanto riguarda l’aspetto invece troviamo uno smartphone di forma rettangolare con un display curvato ai lati, dotato di una singola camera frontale cut-out posta al centro di un display dall’ampio aspect ratio. Infine, oltre a delle cornici decisamente sottili è possibile osservare sul lato posteriore la presenza di 3 fotocamere, poste in alto a sinistra del corpo del device, all’interno di un bumper dalla forma allungata.

Galaxy Note 10 Plus potrebbe avere 3 camere posteriori, un ampio schermo ed una singola camera frontale

Non rimane altro quindi che attendere ulteriori informazioni da parte della casa coreana, in vista di un futuro lancio sul mercato dello smartphone.