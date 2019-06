Pokémon Spada e Scudo: Masuda parla nuovamente del Pokédex Nazionale

Pokémon Spada e Scudo sono al centro delle polemiche per via dell’assenza del Pokédex Nazionale, e per dare una risposta ai fan, Game Freak ha deciso di condividere un nuovo messaggio del produttore Junichi Masuda. In questo messaggio Masuda risponde alle critiche dei fan, dopo che nel precedente aveva comunicato che alcuni Pokémon non possono essere compresi nell’ultima versione della serie per via del passaggio ad un hardware più potente.

Pokémon Spada e Scudo: il messaggio di Masuda ai fan

Ecco il messaggio completo di Masuda che affronta le critiche dei fan su quella decisione:

Grazie a tutti i nostri fan per la profonda dedizione che dimostrano nei confronti dei Pokémon. Recentemente, ho condiviso la notizia che alcuni Pokémon non possono essere trasferiti su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ho letto tutti i vostri commenti e apprezzo il vostro amore e la vostra passione per i Pokémon.

Proprio come tutti voi, siamo appassionati di Pokémon e ognuno di loro è molto importante per noi. Dopo tanti anni di sviluppo dei videogiochi della serie, questa è stata una decisione molto difficile per me. Mi piacerebbe chiarire una cosa: anche se uno specifico Pokémon non è disponibile in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ciò non significa che non apparirà nei giochi futuri.

Il mondo di Pokémon continua ad evolversi. La regione di Galar offre nuovi Pokémon da incontrare, allenatori e avventure da affrontare. Stiamo riversando il nostro cuore in questi giochi e speriamo che non vedrete l’ora di unirvi a noi in questo nuovo viaggio.

Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili in esclusiva per Switch a partire dal 15 novembre.

