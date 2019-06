Marvel Ultimate Alliance 3: un trailer giapponese mostra Winter Soldier, Black Bolt e Medusa

Mancano poche settimane all’arrivo di Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order su Nintendo Switch. In attesa di mettere le mani sul titolo action di Team Ninja e tornare a giocare nei panni dei nostri supereroi preferiti, un nuovo trailer giapponese ci mostra alcuni personaggi interessanti.

Marvel Ultimate Alliance 3: Soldato d’Inverno in azione

Un nuovo trailer rilasciato recentemente per il mercato giapponese di The Black Order ci mostra i personaggi di Winter Soldier, Black Bolt e Medusa. Il primo non ha bisogno di presentazioni, grazie anche ai film del Marvel Cinematic Universe. Gli altri due, invece, potrebbero essere sconosciuti ai meno appassionati; sappiate che fanno parte del gruppo denominato Inumani, una razza resa superiore a quella umana grazie al alcuni esperimenti genetici effettuati dalla razza aliena Kree. Visto ciò che viene mostrato nel trailer, i due Inumani potrebbero non comparire in forma giocabile, invece Winter Soldier si unirà all’azione. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal 19 luglio.

