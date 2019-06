Call of Duty Modern Warfare: Activision non ha costretto Infinity Ward a raccontare una storia più dark

Il nuovo Call of Duty Modern Warfare, sviluppato da Infinity Ward, si sta prendendo l’onere di riportare in auge il vecchio stile dei CoD proponendo un soft reboot di Modern Warfare molto più dark e maturo. Stando alle ultime indiscrezioni, il team di sviluppo non sarebbe stato costretto da Activision a modificare i toni della Campagna principale.

Call of Duty Modern Warfare: Infinity Ward sta creando la propria visione del gioco

Negli ultimi giorni si è acceso un diverbio legato alla trama di Modern Warfare dopo un’intervista rilasciata da un ex membro degli Sledgehammer Games, Michael Condry, che ha dichiarato come Activision abbia costretto Infinity Ward a raccontare una storia con elementi più oscuri e controversi solamente per adeguarsi al tipo di storytelling che molte produzioni decidono di sfruttare nell’ultimo periodo e spingere di più il marketing facendo parlare di sé. Ovviamente, Infinity Ward non è rimasta a guardare poiché, recentemente, ha pubblicato un post su Twitter in cui afferma di stare creando il gioco che vogliono senza nessun tipo di influenza esterna. Lo sparatutto sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games