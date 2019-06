Watch Dogs Legion: il creative director rivela come hanno reso tutti gli NPC giocabili

Watch Dogs Legion è un gioco costruito sulla promessa che potrai giocare nei panni di chiunque. Una promessa dura da mantenere, e Ubisoft è al lavoro per mantenerla. Ma in che modo sono riusciti a rendere potenzialmente giocabile ogni NPC nel gioco? Il direttore creativo Clint Hocking ha spiegato la tecnologia dietro questo possibile “miracolo” videoludico.

Watch Dogs Legion: arriva il census system

In un’intervista con Gamasutra, Hocking ha detto che il team ha inventato un sistema che chiamano Census. Il gioco genera NPC e, una volta selezionato dal giocatore, il Census system allegherà un profilo e un background a quell’NPC.

“La cosa più importante del nostro sistema è che ci permette di generare NPC nel mondo proprio come succede in molti altri giochi, ma quando ne guardi il profilo il database relazionale è in grado di riempire gli spazi vuoti su chi sono e ordinare di generarli in tempo reale e quindi renderli persistenti.”

“Quindi se vedi un giardiniere tagliare siepi in un parco, e lui ha una certa etnia, quando ti fissi su quella persona e ne fai il profilo, avrà un nome che riflette l’etnia che hai visto e avrà un set di animazione basato su quello che sta facendo.”

“E poi, visto il lavoro che svolge, guadagna una limitata somma di denaro, il che significa che gli sarà permesso di vivere solo in certi quartieri, e per via della sua etnia andrà nella zona della sua comunità a Londra. Avendo un lavoro che si svolge all’aria aperta, il giardiniere potrebbe essere in forma e magari questo si rifletterà in una salute alta o in una buona agilità o qualcosa del genere.”

“Tutte queste cose sono internamente sincronizzate e coerenti in modo che ogni NPC sia reale e credibile. Poi, quando li recluti, ottengono una propria storia, la voce, le animazioni e il proprio stile di combattimento. Tutte queste cose saranno coerenti con le attività che svolgono. ”

Watch Dogs Legion uscirà il 6 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.

