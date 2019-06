Death Stranding: Hideo Kojima mostra l’equipaggiamento del protagonista

Death Stranding, indipendentemente da ciò che si possa pensare di Hideo Kojima come narratore o game designer, è stato presentato in un modo magistrale ma al contempo criptico. Anche adesso, nonostante il gioco sia stato mostrato ampiamente, abbiamo davvero una vaga idea di come funzionerà. Negli ultimi giorni Kojima ha mostrato di nuovo qualcosa tramite Twitter, ma ovviamente lo ha fatto alla sua maniera.

Death Stranding: Hideo Kojima utilizza Twitter in modo creativo

Come potete vedere grazie alle immagini qua sotto, Hideo Kojima ha mostrato nuove tute ed equipaggiamenti per il personaggio principale del gioco, interpretato da Norman Reedus. Sono mostrati sul monitor del suo computer, in un bel bianco e nero, inoltre in due delle immagini appare un action figure di Godzilla, di cui Hideo è grande fan.

Death Stranding uscirà l’8 novembre in esclusiva per PlayStation 4.

