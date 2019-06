Dr. Mario World: ecco il nuovo video con i tre virus

Qualche giorno fa è stata annunciata la data ufficiale di lancio per Dr. Mario World, titolo per dispositivi mobile (iOS e Android) che sarà disponibile a partire dal 10 luglio. A cadenza regolare, sul canale YouTube di Nintendo Mobile vengono pubblicati mini filmati con protagonisti i tre virus (blu, giallo e rosso). L’ultima i tre erano alle prese con un noto cubo con tanto di punto interrogativo, oggi invece sono in vena di scherzetti.

Dr. Mario World: manca poco all’uscita del free to play Nintendo

Il puzzle game con centinaia di livelli e i tre virus sarà free to play, e le pre-registrazioni sono attive su App Store e Google Play. Oltre a Mario poi, sarà possibile giocare anche nelle vesti di altri “medici” come il dr.Yoshi, il dr. Toad o la Dr.ssa Peach. Noi vi lasciamo al breve video qui sotto.