Aggretsuko: parlano i creatori della serie animata

Da un paio di settimane è disponibile, su Netflix, la seconda stagione di Aggretsuko, serie anime con protagonista il panda rosso Retsuko, mascotte di Sanrio. Qualche ora fa sul canale YouTube della nota piattaforma on demand, è stato pubblicato un filmato in cui vengono intervistati due dei creatori della serie: nello specifico, il director Rarecho e la character designer Yeti.

Aggretsuko: un panda rosso con due voci diverse

Interessare sapere come è lo stesso Rarecho a dare la voce “death metal” a Retsuko, dopo aver imparato per un mese a cantarci via Google, e di come la voce della protagonista sia proprio della moglie del director. Particolare invece Yeti che, oltre a mettersi una mascherina per la timidezza, mostra alcuni schizzi originali, facendo vedere come i personaggi della direttrice Gori e di Washimi fossero molto simili già all’inizio.