Mortal Kombat 11: il prossimo guerriero in arrivo sarà Nightwolf

Il nuovo capitolo della serie picchiaduro di NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11, sta ricevendo in questi mesi un continuo supporto post lancio che prevede l’aggiunta di tanti nuovi guerrieri che si uniranno al roster. A giudicare dai recenti Tweet apparsi in rete, il prossimo personaggio aggiuntivo potrebbe essere Nightwolf.

Mortal Kombat 11: Ed Boon rilascia qualche indizio

Le voci sull’arrivo di Nightwolf come prossimo personaggio ad entrare nel roster del titolo picchiaduro sono partite proprio da Ed Boon, director del gioco, che sul suo profilo ufficiale Twitter ha pubblicato un’immagine che mostra l’iconica accetta che Nightwolf usa come arma principale. Oltre a lui, sono stati confermati come personaggi aggiuntivi anche Spawn e Sindel. Il titolo è già disponibile su PC, PlayStation, Switch e Xbox.

