Birds of Prey: foto leak svela l’aspetto di Harley Quinn

Le notizie riguardo il futuro film tutto al femminile Birds of Prey cominciano a diffondersi sempre di più. Difatti, come riportato da We Got This Covered, un’immagine leak recuperata da un account Instagram mostrerebbe l’aspetto ufficiale di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Come è possibile osservare dall’immagine qui sopra riportata, ci troviamo di fronte ad un look totalmente rinnovato per il personaggio, rispetto a quello adottato nella sua ultima apparizione su Suicide Squad. Harley Quinn indossa quindi una tuta dorata simile a quella di un operaio, recante tuttavia gli stessi simboli apparsi sul costume originale del personaggio nei cartoni degli anni novanta. Oltre a ciò ella porta un top dal rosa intenso, un’elaborata collana ed imbraccia il suo fedele martello, il quale sembra tuttavia più piccolo rispetto al suo precedente.

Harley Quinn cambierà radicalmente aspetto in Birds of Prey

Non sono stati forniti altri dettagli in merito alla pellicola di appartenenza, che sappiamo già includerà diversi personaggi femminili e Black Mask, interpretato da Ewan McGregor. L’uscita del film è prevista a febbraio del 2020.