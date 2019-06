Gears 5: i nuovi Gears of War sono in parte ispirati a Mad Max Fury Road

Manca ancora qualche mese all’uscita di Gears 5, nuovo titolo della serie sparatutto esclusiva Microsoft. In attesa di vedere qualche nuovo video gameplay incentrato sulla modalità Storia, Rod Fergusson di The Coalition ha svelato la principale fonte di ispirazione dei nuovi capitoli della serie.

Gears 5: la protagonista della nuova trilogia è Kait Diaz

Il boss di The Coalition, Rod Fergusson, ha svelato che tra le principali fonti di ispirazione per i nuovi titoli della serie è presente il film di George Miller Mad Max Fury Road, almeno per quanto riguarda la struttura narrativa. Secondo quanto detto dallo sviluppatore, i titoli hanno diverse somiglianze per quanto riguarda il ruolo dei personaggi principali. Se in Mad Max Fury Road la vera protagonista della vicenda è l’Imperatrice Furiosa mentre Max un semplice facilitatore (figura narrativa in aiuto del protagonista per comprendere meglio il proprio dovere e i propri obiettivi), lo stesso vale per Gears of War in cui Kait Diaz è la protagonista e JD il facilitatore tramite cui vediamo lo svolgersi della vicenda (come Max nel film). Per il nuovo capitolo, il team ha deciso di cambiare le carte in tavola proponendo di “vivere” la storia, invece che “vederla” tramite gli occhi di qualcun altro. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 10 settembre.

