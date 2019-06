Sony: con PlayStation 5 punteremo sui titoli tripla A

Sony, secondo un rapporto del Wall Street Journal, ha dichiarato che con PlayStation 5 intende puntare sui clienti “hard-core” che preferiscono i giochi tripla A. Durante una recente riunione di strategia aziendale, l’amministratore delegato della società, Kenichiro Yoshida, ha dichiarato che “i giochi sono diventati più importanti che mai”.

Sony: con PlayStation 5 ci saranno ancora più esclusive di qualità

Ciò significa che Sony si concentrerà meno sulla presentazione di giochi indipendenti rispetto a quanto fece al lancio di PlayStation 4. Il supporto ai titoli indie sarà comunque mantenuto ma, l’enfasi sarà sui giochi tripla A. Inoltre, la società stessa si concentrerà maggiormente sullo sviluppo di giochi ad alto budget nei propri studi.

Il vero rivale per la prossima generazione secondo Sony sarà sempre Microsoft, Switch viene vista come una console destinata a un pubblico diverso o complementare, dato che molti possiedono entrambe le console, e Google Stadia non viene ancora (per il momento) considerata come una minaccia.

La prossima console di Sony è attualmente senza una finestra di rilascio, ma il pensiero generale è che PlayStation 5 verrà lanciata durante le vacanze natalizie del 2020.

